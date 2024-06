Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, vineri, ca tichetele de masa, respectiv indemnizația de hrana, sunt excluse de la calculul pragului de 4.000 de lei. „Din partea Finanțelor vine o modificare a reglementarilor referitoare la aplicarea facilitaților fiscale in cazul salariului minim. Contravaloarea…

- Angajații din aparatul de lucru al Guvernului vor intrerupe, joi, activitatea in intervalul 12 – 13, a declarat liderul sindical Noni Iordache. Protestul spontan este generat de lipsa de respect și de inechitațile salariale din administrația publica centrala. Nu suntem consumabile!”, a mai spus Iordache.…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca va discuta cu ministrul Finantelor, Marcel Boloș, despre masura privind majorarea salariului minim la 3.700 de lei, precum si cea privind cresterea deductibilitatii de la 200 de lei la 300 de lei.

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis miercuri, 15 mai, cu trei zile inainte de Noaptea Muzeelor, ca protestele muzeografilor care cer mai mulți bani sunt un „șantaj”, ca totul se rezolva prin dialog și i-a indemnat pe angajații din muzee „sa iși faca serviciul pentru care sunt angajați”.„Am avut o discuție…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca, lunea viitoare, va avea o intalnire cu ministrul Finantelor, Marcel Bolos, si cu alti ministri pentru a discuta despre plata pensiilor inainte de Pasti, mentionand ca, in opinia sa, este corect ca inainte de sarbatori sa se primeasca pensiile anticipat, conform…

- Premierul Marcel Ciolacu admite ca frizerul nu avea nicio legatura cu domeniul jocurilor de noroc, dar se apara spunand ca nu a știut. ”Nu are profilul”, a spus joi Ciolacu, citat de hotnews.ro. Cu sau fara profil, premierul i-a luat seama insa numai dupa reacția presei fața de aceasta numire, la doua…

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat joi motivul pentru care l-a revocat pe Cristi Pascu, „hairstylistul vedetelor” din funcția de vicepreședinte al Oficiului pentru Jocurile de Noroc, la doua zile de la numirea in funcție. „Nu avea profil pentru acel post”. Ciolacu a spus ca propunerea a venit de…

- Bani in plus pentru parinți Incepand cu luna aprilie, conform unui Ordin publicat in Monitorul Oficial, anumiți parinți vor primi sume suplimentare pentru copiii lor. Valoarea tichetelor de creșa va crește cu 20 de lei, conform Ordinului ministrului Finanțelor nr. 497 din 19 martie 2024 și al ministrului…