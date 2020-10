Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a anuntat candidatura lui Adrian Streinu Cercel, directorul Institutului National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals”, pe listele PSD la Senat. Streinu Cercel va fi locul 2 pe lista de la București, dupa Gabriela Firea.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, duminica, ca profesorul Adrian Streinu - Cercel, directorul Institutului National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals", a raspuns invitatiei partidului de a se alatura listei de candidati social-democrati pentru viitorul Parlament al Romaniei. "Astazi…

- Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului National de Boli Infectioase "Matei Bals", a vorbit despre ce va urma, in lunile urmatoare, in contextul pandemiei de coronavirus. "Eu as vrea sa inceteze aceasta polemica cu privire la Terapie Intenstiva, ca daca primesc sau nu terapie antivirala, pentru…

- Medicul Adrian Streinu-Cercel susține ca in momentul de fața toata lumea ar trebui sa poarte masca, de dimineața și pana seara, pentru ca virusul exista peste tot. "Toata lumea ar trebui sa poarte masca de dimineața și pana seara. Nu ar trebui sa vedem pe nimeni pe strada fara masca. Virusul se gasește…

- ”Starea lui de sanatate este buna, nu are febra și nici alte simptome specifice. Examenul CT al plamanilor nu a relevat configurații anormale. Examenul CT al plamanilor nu a relevat configuratii anormale. Nivelul saturatiei oxigenului in sange este de 97%”, sunt veștile pe care ni le dau colegii sai…

