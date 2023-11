Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu e de parere ca programul „Masa calda in școli” pentru copiii din zonele vulnerabile ar trebui sa continue. In acest sens, premierul i-a cerut Ministrului Educației, Ligia Deca, „sa dimensioneze corect pentru 2024” acest program. „Și legat de obiective majore, pentru ca ne apucam de construcția…

- Marcel Ciolacu a fost prezent la Summit-ul Autoritaților Publice Locale din Romania. Premierul a atras atenția edililor și i-a sfatuit sa implementeze „proiecte regionale majore cu care sa mergem la Uniunea Europeana” In cadrul Summit-ului, Marcel Ciolacu a mai precizat ca zicala „capul plecat sabia…

- Guvernul a anunțat aprobarea mandatului de negociere pentru contractul de finanțare dintre Romania și Banca Europeana de Investiții, in valoare de 600 de milioane de euro, care vor merge pentru finalizarea Autostrazii A7. Marcel Ciolacu a oferit inaintea ședinței executivului, mai multe detalii despre…

- Astazi, 17 octombrie, este Ziua internaționala pentru Eradicarea Saraciei. Pe pagina de socializare a Ministerului Educației, ministrul Ligia Deca a scris: „Muncim zi de zi in ME la programe care reduc abandonul școlar și prin care sistemul de educație din Romania poate fi ceea ce fiecare copil are…

- Prim-ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu a dat primele declarații dupa intalnirea din cadrul Trilateralei Romania-Bulgaria-Grecia. Cele trei state au acceptat implementarea unui plan comun de acțiune pentru dezvoltarea domeniilor precum transportul, energia, comerțul și securitatea. „Am participat astazi,…

- Familiile din Romania ale copiilor care studiaza in limba maghiara vor primi cate 100.000 de forinti din partea Guvernului Ungariei, au anunțat autoritațile de la Budapesta. Guvernul condus de Viktor Orban a inceput transferul sumelor majorate, in cuantum de 100.000 de forinti (circa 260 de euro), pe…

- Primul pacient roman tratat in strainatate dupa exploziile produse la Crevedia a revenit cu bine in țara in aceasta noapte. Este vorba despre un pompier in varsta de 28 de ani din București, care a primit ingrijiri și tratament la Spitalul Universitar Graz din Austria. Printre cei care l-au așteptat…