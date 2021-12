Marcel Ciolacu: 2022, un an al speranţelor îndreptăţite Presedintele PSD Marcel Ciolacu a transmis, vineri, in mesajul de Anul Nou, ca se incheie un an dificil, in care si-au asumat raspunderea guvernarii intr-un moment greu pentru Romania, asa cum PSD a mai facut in trecut. ”Ne asteapta un an in care vom mai trece prin cateva luni complicate inainte de a fi siguri ca tot ceea ce era mai greu a fost depasit, insa avem multe motive sa credem ca procesul de stabilizare a tarii se va consolida decisiv si ca Romania va reveni pe drumul spre normalitate”, afirma liderul PSD. ”Incheiem azi un an dificil, in care ne-am asumat raspunderea guvernarii intr-un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

