- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat luni, 15 mai, la Digi24, ca la negocierile de marți, 16 mai, de la Bruxelles, cu reprezentantii Comisiei Europene, se va decide daca plafonul de 9,4% din Produsul Intern Brut pentru pensii, cuprins acum in PNRR, poate fi modificat.Demnitarul…

- PSD subliniaza ca aceasta masura ar fi putut fi discutata in cadrul intrevederii de miercuri a ministrilor de comert din UE cu vicepresedintele CE care gestioneaza acest domeniu, la care au participat si ministrii agriculturii, daca domnul Cadariu nu ar fi fugit de responsabilitatea pe care o are in…

- Companiile din Romania considera ca masurile de plafonare a pretului la energie nu si-au atins scopul pentru consumatori, arata un studiu realizat de compania EY, peste 75% dintre respondenti declarand ca au avut probleme in recuperarea sumelor compensatorii de la buget, respectiv intr-un interval de…

- „Pana in sarbatorile pascale, incarcam voucherul de alimente cu cei 250 de lei, pentru ca Guvernul Romaniei, in sedinta de ieri, a aprobat decalarea termenului pentru voucherele alimentare si incarcarea lor cu cei 250 de lei pana la sarbatorile de Pasti. (…) In acest fel, in Saptamana Mare, incarcam…

- Carduri de energie 2023: Doar 500.000 de romani au achitat facturile din bani europeni, din cele 2 milioane de gospodarii unde au fost distribuite Carduri de energie 2023: Doar 500.000 de romani au achitat facturile din bani europeni, din cele 2 milioane de gospodarii unde au fost distribuite Cardurile…

- Romania trebuie sa ceara Comisiei Europene reducerea țintelor din PNRR pentru proiectele de infrastructura. Declarația a fost facuta de ministrul Proiectelor Europene, Marcel Boloș, in fața deputaților din Comisia de Afaceri Europene.

- Marcel Bolos a susținut, luni seara, la TVR Info, ca cel puțin doua miliarde de euro trebuie taiate din proiectele finanțate cu bani din PNRR, din cauza cresterii preturilor la utilitati si materialele de construcție.

- Deputatul Laurențiu Marin a declarat ca plafonarea prețurilor la energie și gaze, impusa de PSD cu mari eforturi in Coaliția de guvernare, a fost soluția corecta pentru romani. Deputatul vrancean spune ca acest lucru este confirmat de Institutul Național de Statistica (INS) care anunța o scadere a inflației…