”Am avut discutia in sedinta de guvern, sunt doua paliere de masuri care se discuta si care fac parte din strategia aceasta de digitalizare si de combatere a evaziunii fiscale. Prima si cea mai mare prioritate o constituie deblocarea proiectului de digitalizare pe care il are alocat Ministerul de Finante pentru ANAF, bugetul fiind de 100 de milioane de euro si au fost cele 2 proiecte de ordonanta de urgenta discutate in prima lectura”, a spus mijnistrul. El a precizat ca o alta prioritate este pachetul de sisteme informatice pentru digitalizare care au in centru modulele de frauda. ”Sunt cele…