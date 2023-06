Stiri pe aceeasi tema

- „In aceasta perioada plina de provocari pe plan international, cresterea gradului de rezilienta a Romaniei in fata oricaror dificultati este prioritatea zero pentru noi. Am avut astazi o intalnire cu prim-ministrul Marcel Ciolacu, vicepremierul Marian Neacsu, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene,…

- Modul in care vor fi accesate fondurile europene se schimba oficial pentru ca cele 46 miliarde de euro sa intre mai usor in tara, a afirmat ministrul interimar al Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos.

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, le-a cerut noilor șefi din ANAF și Vama ca pana la inceputul saptamanii viitoare sa vina cu plan de acțiuni pentru recuperarea sumelor intarziate și pentru intrarea in normal cu colectarea, au declarat joi surse oficiale la Guvern.

- Guvernul francez ar putea folosi masuri fiscale pentru recuperarea profiturilor industriei alimentare, daca nu sunt acceptate discutiile privind preturile ridicate, a declarat joi ministrul Finantelor, Bruno Le Maire, transmite Reuters.

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, inaintea ședinței de guvern, ca deficitul in colectare de la buget este din cauza „marilor contribuabili” care nu și-au platit „datoriile catre stat”. Ciuca a facut un apel catre aceștia și a precizat ca a cerut instituțiilor sa colecteze aceste venituri. Prim-ministrul…

- SURSE: Masuri de austeritate luate in calcul de Guvern. Taieri de salarii, concedieri, sporuri eliminate și inghețarea angajarilor Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a declarat ca singurele scenarii care stau in picioare pentru ca Romania sa beneficieze de banii din PNRR…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, spune, intr-o intervenție telefonica la Digi24, ca reducerea cheltuielilor este o masura ceruta de Comisia Europeana pentru indeplinirea condițiilor din PNRR și ca pentru ca ea sa fie considerata ca fiind o masura „cu impact”, este posibil sa fie nevoie de…

- In weekendul prilejuit de sarbatoarea Floriilor și a Paștelui Catolic, politistii se vor afla in strada, pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica si prevenirea producerii oricaror evenimente negative. In acest weekend, pentru credincioșii ortodocși urmeaza Floriile, iar pentru…