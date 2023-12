Marcel Boloş: Valoarea tichetelor pentru donatorii de sânge – 280 de le 1 ianuarie 2024 ”Valoarea tichetelor pentru donatorii de sange – 280 de le 1 ianuarie 2024. Este anuntul cu care am incheiat ultima editie a Fidelis de anul acesta. Concret, in bugetul pe 2024 va fi cuprinsa finantare pentru ca valoare tichetelor de care beneficiaza donatorii de sange sa creasca de patru ori, de la 67 lei la 280”, anunta, marti seara, ministrul Finantelor. Marcel Bolos afirma ca ”poate fi vazuta ca forma de stimulare pentru cei care salveaza vieti”. ”Eu o vad ca forma de apreciere pentru ca aleg sa daruiasca viata celor aflati in nevoie. Bilantul impresionant realizat de donatorii-investitori… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

