- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a declarat miercuri ca, daca se confirma ca in Gabon a avut loc o lovitura de stat, atunci aceasta evolutie va spori instabilitatea din regiune, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Gabon, o țara situata in coasta sud-vestica a continentului, este una dintre…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat pentru Financial Times ca „in niciun caz” Uniunea Europeana nu va penaliza Romania pentru depasirea țintei de deficit bugetar. Potrivit sursei citate, miniștrii romani ai Finanțelor (PNL), Muncii (PSD) și Fondurilor…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca putin peste un sfert din populatia Romaniei plateste asigurari de sanatate, aratand ca, in tara noastra, cheltuielile pentru sanatate pe cap de locuitor sunt si de opt mai mici fata de alte tari.”Sa stiti ca noi platim asigurari, din pacate, doar cinci…

- Eugen Apjok, selecționerul naționalei Romaniei de rugby, a vorbit despre prestațiile dezamagitoare ale „stejarilor” in cele doua amicale jucate și pierdute de Romania, 17-31 cu SUA și 6-56 cu Georgia, și a motivat alegerea lotului final pentru Cupa Mondiala din Franța. ...

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca Guvernul urmeaza sa aprobe o ordonanta de urgenta privind reduceri de cheltuieli in sistemul bugetar care cuprinde 50 de masuri. Seful Executivului a avut, miercuri, o intalnire de lucru cu ministrul Finantelor, Marcel Bolos, la sediul ministerului. „Am avut o…

- Florin Citu a afirmat, marti seara, la Prima News, ca ”varianta optimista” in ceea ce priveste deficitul bugetar este ca acesta sa fie de 6% la finalul acestui an. ”Credeti ca cineva, in 2024, an electoral, cineva dintre cei care sunt acum la guvernare – altii ar putea, dar dintre cei care sunt la…

- Economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Valentin Lazea, atrage atenția asupra faptului ca, daca nu se vor lua masuri economice imediate, deficitul bugetar ar putea sa depașeasca 6% la sfarșitul anului. In opinia sa, neluarea vreunei masuri nici in 2023, nici in 2024 va face din Romania…

- Daca Guvernul Ciolacu doreste sa-si bata joc de Romania, va depasi deficitul bugetar pe acest an, a declarat marti la RFI fostul premier Theodor Stolojan (PNL). El considera ca toate facilitatile fiscale trebuie eliminate.