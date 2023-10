Marcel Boloș, ”sfat” pentru primari ca să facă economii: ”Nu mai cumpărați hârtie igienică cu baxul” Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, le-a cerut primarilor sa faca economii la bugetele locale spunand ca ”nu putem continua cu cumpararea de hartie igienica cu baxul de la Metro doar ca sa nu se piarda banii”. El a explicat astfel prevederile din proiectul de ordonanța de urgența care raționalizeaza cheltuielile de la bugetele locale. ”Categoriile de cheltuieli din proiectul de OUG sunt cele care in medie in noiembrie și decembrie cresc de patru ori, ceea ce e inexplicabil. Nu ne dorim sa generam blocaje, ci o cheltuiala raționala a banilor”, a spus Boloș la Digi 24. Proiectul de OUG prevede ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

