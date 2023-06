Stiri pe aceeasi tema

- Codul Rutier 2023: Șoferii, obligați sa foloseasca in timpul zilei luminile de intalnire pe toate categoriile de drumuri publice Codul Rutier 2023: Șoferii, obligați sa foloseasca in timpul zilei luminile de intalnire pe toate categoriile de drumuri publice In cursul zilei de luni, 12 iunie, președintele…

- Legea care ii obliga pe șoferii romani sa foloseasca luminile de intalnire sau luminile pentru circulația diurna in timpul zilei, pe toate categoriile de drumuri publice, a fost promulgata. Șoferii vor avea obligația de a folosi in timpul zilei luminile de intalnire sau luminile pentru circulația diurna…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, afirma, dupa ce Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta care reglementeaza implementarea proiectelor de infrastructura publica de sanatate cu finantare din fonduri externe nerambursabile in cadrul Programului Sanatate 2021-2027 si din imprumuturi…

- La data de 19 spre 20 mai a.c., politisti din cadrul Politiei orasului Navodari si Sectiei 5 Politie Rurala Cogealac au desfasurat o actiune pentru mentinerea ordinii si linistii publice si cresterea gradului de siguranta rutiera. Potrivit unui comunicat al IPj Constanta, astfel, au fost legitimate…

- Presedintele american, Joe Biden, se va intoarce la Casa Alba duminica, dupa summitul G7 din Japonia, pentru a se consacra discutiilor dure privind datoria publica, renuntand la vizitele in Australia si Papua Noua Guinee, a anuntat marti Casa Alba, noteaza AFP.

- Tatal elevului sarb care si-a ucis cu focuri de arma opt colegi a declarat vineri ca nu are nicio responsabilitate pentru atac, transmite Reuters, citand Parchetul. Baiatul in varsta de 13 ani a omorat miercuri la Belgrad si un agent de paza al scolii si a ranit alte sapte victime. El nu va raspunde…

- Comisia de Ancheta parlamentara privind achizițiile publice efectuate in timpul pandemiei arata, in raportul depus la Biroul permanent al Camerei Deputaților, ca au fost comise presupuse infracțiuni in ceea ce privește achizițiile publice din domeniul sanitar.Conducerea Camerei Deputaților a decis transmiterea…

- 19:01 // Maia Sandu: Moldova se afla intr-un moment de raspintie, ce se va intimpla cu țara noastra depinde de puterea poporului nostru clar ce vrem. Trebuie sa spunem fara ocolișuri Moldova va izbuti. Moldova platește un preț enorm pentru razboiul din Ucraina. Din aceasta cauza cauza au crescut prețurile…