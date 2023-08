Marcel Boloș s-a baricadat într-un birou și e apărat de SPP. Protestele continuă în întreaga țară Este nebunie totala la Ministerul Finanțelor! Marcel Boloș s-a baricadat intr-un birou și e aparat de SPP. Haos complet la sediul Ministerului Finanțelor! Marcel Boloș s-a baricadat intr-un birou și este inconjurat de membri ai Serviciului de Protecție și Paza (SPP). Situația este tot mai tensionata la Ministerul Finanțelor, unde a izbucnit un protest spontan. Angajații s-au adunat pe holuri și scandeaza impotriva masurilor anunțate de Guvern. „Vrem sa vorbim cu ministrul!” striga mulțimea de angajați. Cu toate acestea, se pare ca Marcel Boloș, confruntat cu furia protestatarilor, s-a refugiat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de angajați din Ministerul Finanțelor protesteaza joi chiar in sediul instituției impotriva prevederilor din proiectul de ordonanța de urgența privitor la reforma bugetarilor. Protestul a inceput spontan la mijlocul zilei de joi, 10 august. Boicoteaza reforma bugetarilor Reamintim ca tocmai Ministerul…

- Nebunie totala la Ministerul Finanțelor! Marcel Boloș s-a baricadat intr-un birou și e aparat de SPP (Antena 3 CNN)Situația este tot mai tensionata la Ministerul Finanțelor, acolo unde a izbucnit un protest spontan, iar oamenii au ieșit pe holuri și scandeaza impotriva masurilor anunțate de Guvern.…

- Este un scandal urias, joi, la Ministerul Finantelor. Angajatii planuiesc ca din 22 august sa blocheze ANAF-urile, sa blocheze vamile si Directiile Antifrauda. Cateva zeci de angajați ai Ministerului Finanțelor protesteaza joi, chiar in sediul instituției, impotriva prevederilor din proiectul de ordonanța…

- Zeci de angajați ai Ministerului Finanțelor protesteaza, joi, chiar in sediul instituției impotriva prevederilor din proiectul de ordonanța de urgența privitor la reforma bugetarilor. Iar, din in 22 august, angajatii planuiesc sa blocheze ANAF-urile, vamile si directiile Antifrauda. Ordonanța de Urgența…

- Ordonanța de Urgența pentru „disciplina economico-financiara” pregatita de Guvernul Ciolacu și care reduce organigramele instituțiilor și taie anumite beneficii legate de salarizarea bugetarilor este pe cale sa genereze un adevarat cutremur in administrație.Chiar in Ministerul Finanțelor are loc…

- Atmosfera incordata la Ministerul Finanțelor, unde cateva zeci de angajați amenința cu demisiile. Motivul: ordonanța austeritații. Aproximativ 20 de angajați de la Direcția Juridica din Ministerul Finanțelor vor sa demisioneze, conform unor surse citate de Antena3CNN , deoarece nu sunt mulțumiți de…

- Angajații din Sanatate au beneficiat in ultimii ani de majorari semnificative ale drepturilor salariale in comparatie cu alte categorii de angajati din sistemul public. Cu toate acestea, Guvernul Ciolacu a aprobat vineri o Ordonanta de urgenta care prevede majorari salariale pentru toate categoriile…

- Panica in Tulcea, din cauza unei breșe de aproape 8 metri care a aparut intr-un dig care desparte terenuri agricole exploatate de firme private de o zona renaturata in urma cu cativa ani de autoritatea locala. La fața locului acționeaza angajati ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta,…