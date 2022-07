Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Marcel Boloș a declarat, marți, la TVR INFO ca ar fi o rușine naționla sa nu folosim banii europeni. Ministrul spune ca ar trebui luate ca exemple autoritațile publice care sunt campioane la atragerea de fonduri europene.

- Guvernul de coaliție din Romania planuiește o serie de majorari de taxe incepand de anul viitor, inclusiv creșterea impozitelor pe dividende și pe proprietate, care ar urma sa creasca veniturile bugetare cu 13,4 miliarde de lei (2,82 miliarde de dolari). Reuters scrie ca unele dintre modificari,…

Victor Ponta a vorbit duminica seara, la Romania TV, despre o situatie mai putin stiuta de publicul larg.

- Ministrul Investitiilor si Fondurilor Europene Marcel Bolos a anuntat ca Guvernul a adoptat, miercuri, cinci acte normative necesare finalizarii intregii documentatii privind polica de coeziune, perioada de programare 2021-2027, precizand ca pachetul acesta este necesar ca Romania sa poata accesa cele…

- Transmiterea catre Comisia Europeana a 12 din cele 16 Programe Operationale 2021-2027, cu o alocare aproximativa de 33 mld euro (77% din totalul disponibil), distribuirea primelor mii de vouchere sociale ca parte a pachetului guvernamental „Sprijin pentru Romania” si transmiterea primei cereri de…

Echipa naționala de fotbal a Romaniei a fost invinsa sambata seara, in deplansare, de Muntenegru, in primul meci din Liga Națiunilor, cu scorul de 2-0.

Comisia Europeana a primit din partea Romaniei prima cerere in cadrul Mecanismului de redresare și reziliența (MRR) pentru plata a 1,8 miliarde de euro sub forma de granturi și a 789,7 milioane de euro sub forma de imprumuturi (fara prefinanțare).

- Dupa șase luni de guvernare Guvernul condus de Nicolae Ciuca, președintele PNL, a reușit sa realizeze obiectivele propuse astfel incat sa nu fie irosite șansele unice in istorie pe care Romania le are in acest moment pentru dezvoltare și modernizare, a declarat deputatul PNL de Suceava, Angelica Fador.…