- Ministrul Digitalizarii, Marcel Bolos, care a ocupat si fotoliul de ministru al Fondurilor Europene, a declarat ca in acest moment este prematur ca Romania sa solicite o renegociere a Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR).

- Noile norme privind calatoriile in UE, care intra in vigoare astazi,1 februarie, prevad o perioada standard de acceptare de 270 de zile pentru certificatele digitale vaccinare impotriva COVID-19. Perioada de valabilitate se calculeaza de la ultima doza de vaccin. Comisia Europeana a anunțat, luni, ca,…

- Ministrul proiectelor europene, Dan Vilceanu, afirma ca Romania nu va renegocia PNRR, in ciuda insistențelor PSD de eliminarea a plafonului alocat pensiilor in PIB (9,4%). Vilceanu afirma ca reprezentanții Comisiei Europene s-au aratat ingrijorați ca Romania ar putea pretinde o asemenea negociere.…

- Guvernul a adoptat, miercuri, ordonanta de urgenta privind implementarea formularului digital de intrare in Romania, a anuntat ministrul Sanatatii Alexandru Rafila. El a precizat ca este o metoda de a depista mai repede persoanele infectate cu noua tulpina a coronavirusului, Omicron, si nu este un…

- „Nu recomandam renegocierea PNRR pentru ca ar trebui reluata toata procedura de la capat”. Este raspunsul vicepreședintelui Comisiei Europene la o interpelare a unui europarlamentar PNL. PSD susține ca Planul Național de Redresare și Reziliența trebuie discutat din nou la Bruxelles dar mai multe voci…

- Atu Tech (a2t.ro) organizeaza Black Friday 2021 in perioada 29 octombrie – 1 decembrie Compania estimeaza o creștere de aproximativ 20% a vanzarilor in campania din acest an Camerele video de supraveghere sunt cele mai cumparate produse de securitate de catre romani in campania de Black Friday 2021,…

- Radu Oprea a fost intrebat, marti, la Profit News, ce inseamna faptul ca PSD doreste sa optimizeze PNRR si a raspuns: ”Daca reusim sa introducem irigatiile in acest PNRR si pe o argumentatie foarte solida, foarte buna, in conformitate cu mecanismul care este deja cunoscut de aplicare al Planului National…

- Intr-o perioada in care agenda publica este acaparata de negocierile pentru formarea unui nou guvern, in calitate de membru in Comisia pentru energie, infrastructura energetica și resurse minerale am participat la semnarea, de catre Virgil Popescu, ministrul Energiei, a unui acord de colaborare cu firma…