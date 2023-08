Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un efort de a gasi soluții pentru revendicarile sindicatelor și pentru a preveni eventualele acțiuni de protest care ar fi afectat funcționarea sectorului financiar, Ministerul Finanțelor a deschis discuții cu reprezentanții sindicatelor. Marcel Boloș a declarat ca majoritatea sindicatelor au trimis…

- Ministerul Finantelor se obliga sa nu disponibilizeze personal la nivelul aparatului propriu si al unitatilor subordonate, au transmis, vineri, reprezentantii Sed Lex. „Azi, incepand cu orele 13:00, in urma protestelor declansate de angajatii din finante la nivel national, au avut loc discutii cu ministrul…

- ”Suntem 700 de organizatii care ne-am unit pentru a stopa OUG-ul lui Ciolacu care anuleaza mecanismele actuale de sponsorizare si lasa fara finantare tot domeniul ONG, sute, mii de cauze sociale – un sector cu 100.000 de angajati si milioane de beneficiari. Acest OUG ar distruge un sistem care a functionat…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, afirma ca pachetul de masuri fiscal-bugetare aflat in analiza pentru consolidarea bugetului de stat trebuie sa aduca inca din 2023 o economie la buget de aproximativ 12 miliarde de lei, iar din sedinta cu premierul Marcel Ciolacu si echipa de experti a ministerului…

- Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, a declarat miercuri seara, 2 august, ca masurile fiscale se decid in coaliție, iar Ministerul este doar integrator și ca pachetul de masuri trebuie sa aduca inca din acest an o economie la buget de 12 miliarde de lei, lucru spus și de președintele PNL, Nicolae Ciuca,…

- Ministerul Justitiei a initiat si pus in dezbatere, in urma cu mai bine de o luna, Proiectul de hotarare a Guvernului privind transmiterea unor terenuri de la Penitenciarul Craiova Pelendava in domeniul public al Judetului Dolj. ”Scopul trecerii terenurilor este realizarea lucrarii de utilitate publica…

- Marcel Ciolacu așteapta rotația guvernamentala pentru a putea prelua fraiele Guvernului. Și pentru a arata romanilor ca e pus pe fapte mari a facut deja o serie de promisiuni. Intr-o postare pe Facebook, Marcel Ciolacu promite investiții și producție cat mai mare in țara noastra, adica sa devenim tigrul…