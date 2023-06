Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, spune ca Romania are nevoie de un plan de masuri pentru a gestiona deficitul bugetar, astfel incat sa nu fie taiați bani de la investiții. Planul urmeaza sa fie aprobat la nivelul coalitiei. Intr-un interviu pentru Digi24, ministrul vorbea despre posibilitatea eliminarii…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, susține ca „nu este de joaca” dupa ce deficitul bugetar la cinci luni a ajuns la 2.33%.„Este o realitate. Sunt 5 luni de execuție bugetara, 2,33% din PIB deficitul bugetar, 37 de miliarde de lei. Aceasta este realitatea astazi. Nu putem sta cu mana in san pentru…

- "Din informatiile pe care le am, saptamana viitoare va fi emis avizul pentru Cererea de plata numarul 2. Termenele pentru ultimele doua jaloane din cerere vor fi respectate, a spus Marcel Bolos la schimbarea de cabinete.Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, fost ministru al Proiectelor Europene, a…

- ”Comisia Europeana urmarește o reforma de deficit bugetar restrictiva”, susține Marcel Boloș, care spune ca singura șansa de a ne dezvolta pe termen lung sunt banii de la PNRR pe care Romania ii va primi doar daca respecta regulile impuse de CE.

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu (PSD), a declarat marti ca Romania este "in regula" in ceea ce priveste deficitul bugetar, el mentionand ca in discutiile cu Comisia Europeana aceasta apreciaza ca Executivul de la Bucuresti s-a adaptat de fiecare data, conform Agerpres.„Suntem in regula (cu deficitul…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat marti ca Romania este „in regula” in ceea ce priveste deficitul bugetar, el mentionand ca in discutiile cu Comisia Europeana aceasta apreciaza ca Executivul de la Bucuresti s-a adaptat de fiecare data.

- Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a declarat ca scaderea incasarilor la bugetul de stat in primul trimestru al acestui an poate duce fie la scaderea numarului de bugetari, fie la modificari ale salariilor acestora. El a spus ca o decizie finala va fi luata de coaliția de…

- „Reforma pensiilor speciale, ori se face, ori nu se face. Daca nu se face, sigur, pierdem banii, pana la un miliard patru sute. Deci, dupa ultima discutie cu Comisia Europeana, exista o modalitate de determinare a platilor partiale care presupune ca se inmulteste valoarea jalonului cu reforma – in cazul…