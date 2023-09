Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Marcel Bolos a declarat, marti, referitor la cresterea pensiilor anul viitor, ca au fost facute calcule si proiectii bugetare cu un impact bugetar de aproximativ 16 miliarde lei. Chestionat daca procentul de indexare va di de circa 14%, ministrul PNL a raspuns: „Da, dar aici este…

- Taxele vor crește, acest lucru este sigur. O admite și ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, intr-un interviu pentru HotNews.ro. Motivul: bani la buget nu prea sunt, tința de deficit asumata nu poate fi respectata, iar pensiile și salariile bugetarilor urmeaza sa creasca.

- Potrivit declaratiilor ministrului, suma de 16 miliarde de lei va fi alocata pentru cresterea pensiilor in anul viitor. Aceasta reprezinta un procent de 14%.„Sunt bani pentru cresterea pensiilor, vor fi majorate cu minim 16 miliarde de lei. (...) In procente inseamna ca am luat in calcul o crestere…

- Marcel Bolos a fost intrebat de jurnalisti, marti, de ce valoarea voucherelor de vacanta creste la 1600 de lei. “Pentru ca sa mentinem valoarea, fiindca ele vor fi incluse in baza de impozitare a CASS-ului, deci se va plati contributia la asigurarile sociale de sanatate si sa avem aceiasi bani pentru…

- Prezent la inaugurarea Centrului Social de zi de la Beclean, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a discutat și despre rectificarea bugetara. ”Trebuie o mai multa chibzuința a utilizarii banului public. NU poți, sa ai țopaiala și dezmaț la infinit!” a declarat acesta. Astazi, la Beclean, a avut loc inaugurarea…

- Pachetul de masuri pregatit de Coalitia de guvernare pentru reducerea cheltuielilor publice vizeaza, printre altele diminuarea numarului de secretari de stat si altor functii de demnitate publica, a numarului de posturi vacante in sectorul public, reducerea cu 30% a „sefimii”, plafon pentru acordarea…

- Liderii coaliției PSD-PNL au decis in ședința de luni principalele masuri fiscale pentru acoperirea deficitului bugetar, au declarat pentru G4Media surse politice. Pachetul fiscal are scopul de a acoperi o gaura suplimentara la buget, peste deficitul bugetar de 4,4% din PIB asumat prin legea bugetului.…

- Premierul Romaniei nu este de acord cu reducerea TVA la alimentele de baza. Ideea a fost propusa de ministrul Finantelor, Marcel Bolos, la TVR INFO. Marcel Ciolacu reaminteste ca orice reducere a TVA a dus la o ieftinire rapida a produselor, insa nu pe termen lung.