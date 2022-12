Ministrul Marcel Bolos a declarat ca suntem in prim proces de pregatire a cererii de plata nr 2, care are o valoare de 2,8 miliarde de euro. ”Potrivit regulamentului Comisiei Europene, luna decembrie este luna in care trebuie sa trimitem la Comisie cererea de plata, fiind cea de-a doua cerere de plata pe care o inaintam in acest an calendaristic”, a spus el. Bolos a precizat ca cererea de plata are in structura jaloane si tinte de pe trimestrul I si II al anului 2022. Discutam de un numar de 51 de jaloane si tinte, a spus el, aratand ca dintre cele mai importante sunt cloud-ul guvernamental, care…