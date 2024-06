Marcel Boloș insistă cu e-TVA, deși este aspru criticat pentru această măsură: „Este un instrument vital” Marcel Boloș a fost aspru criticat din cauza OUG prin care se impune e-TVA. Cu toate acestea, nu pare sa fie prea afectat de situație și este foarte increzator in aceasta masura, pe care o considera un instrument vital. Ce modificari are de gand sa aduca ordonanței de urgența. Marcel Boloș modifica procedura pentru e-TVA […] The post Marcel Boloș insista cu e-TVA, deși este aspru criticat pentru aceasta masura: „Este un instrument vital” appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, a fost criticat din toate direcțiile pentru OUG prin care se impune e-TVA. In ciuda criticilor, Marcel Boloș pare dispus sa mearga mai departe și explica faptul ca e-TVA este o masura vitala pentru combaterea evaziunii fiscale.

