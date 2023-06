Stiri pe aceeasi tema

- O noua transa de 250 de lei va fi incarcata, de la 15 iunie, pe cardurile pentru alimente si mese calde, astfel ca se vor transfera 600 de milioane de lei catre toti cei 2,4 milioane de beneficiari eligibili, a anuntat vineri ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos.

- O noua transa de 250 de lei va fi incarcata, de la 15 iunie, pe cardurile pentru alimente si mese calde, astfel ca se vor transfera 600 milioane de lei catre toti cei 2,4 milioane de beneficiari eligibili, a anuntat vineri ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos."Am primit zilele…

- O noua transa de 250 de lei va fi incarcata, de la 15 iunie, pe cardurile pentru alimente si mese calde, astfel ca se vor transfera 600 milioane de lei catre toti cei 2,4 milioane de beneficiari eligibili, a anuntat vineri ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, relateaza Agerpres.…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a vorbit despre data la care intra banii pe voucherele de alimente aferente lunii iunie. Conform acestuia, o noua transa de 250 de lei va fi incarcata, de la 15 iunie, pe cardurile pentru alimente si mese calde, astfel ca se vor transfera…

- Cardurile pentru alimente si mese calde, incarcate cu o noua transa de 250 de lei Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) anunta ca au fost incarcate cardurile pentru alimente si mese calde, cu o noua transa de 250 de lei. „Am urgentat procedurile pentru ca sprijinul sa ajunga inainte…

- Vouchere sociale de Paște 2023: Cardurile pentru alimente si mese calde, incarcate cu o noua transa de 250 de lei Vouchere sociale de Paște 2023: Cardurile pentru alimente si mese calde, incarcate cu o noua transa de 250 de lei Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) anunta ca au fost…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a anunțat joi la depozitul de alimente Oltina ca cea de-a șasea tranșa de pachete alimentare finanțate din fonduri europene va fi distribuita incepand de joi, astfel incat beneficiarii sa primeasca produsele inainte de sarbatorile pascale,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat joi, dupa o vizita de lucru in Prahova, ca in Saptamana Mare vor fi incarcate, in avans, cardurile de alimente din cadrul programului Sprijin pentru Romania cu transa de 250 de lei aferenta lunii aprilie, conform Agerpres.roPana…