Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a afirmat, marti seara, ca se va decide in coalitie cum va arata Guvernul dupa rotativa. In ceea ce priveste MIPE, Bolos a precizat ca, potrivit protocolului semnat, ar urma sa revina PSD, dar ”depinde cum se vor derula negocierile in coalitie”.

Marcel Bolos a fost intrebat, marti seara, la Digi 24, ce se intampla la rotativa cu Ministerul Proiectelor Europene, dorit de PSD, conform News.ro.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

…