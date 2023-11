Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul legii pensiilor, care a provocat controverse in coalitie, a fost aprobat joi de Executiv, afirma surse guvernamentale. Sedinta de Guvern a fost amanata si apoi intrerupta joi, pe fondul neintelegerilor din coalitie privind noua lege a pensiilor. Ministerul Finantelor a dat avizul cu observatii…

- ȘTIREA INIȚIALAEste scandal uriaș in coaliție! Ședința de Guvern in care ar fi trebuit adoptata noua lege a pensiilor a fost suspendata pana la 16.30. Totul in condițiile in care, potrivit unor surse, liderii coaliției nu au reușit sa ajunga la un consens in privința impactului bugetar. Miniștrii PNL…

- Sedinta de Guvern a inceput joi cu o intarziere de mai bine de o ora, din cauza tensiunilor din coalitie, in cursul diminetii avand loc si o sedinta a coalitiei, pentru discutii pe noua lege a pensiilor care urmeaza sa fie adoptata de Executiv si trimisa Parlamentului. Liberalii afirma ca impactul…

- Ședința de guvern de joi, 9 noiembrie, in care urma sa fie aprobat proiectul noii Legi a pensiilor, a fost suspendata pana la ora 16.30, potrivit surselor Libertatea, in contextul divergențelor dintre PSD și PNL, mai exact intre Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii, privind impactul bugetar al…

- Coalitia a avut joi sedinta pe tema legii pensiilor, dupa ce liberalii si-au exprimat nemultumirea privind impactul legii pensiilor. Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu a admis in sedinta ca impactul bugetar este sub 30 de miliarde de lei, asa cum preconizase Ministerul Finantelor, au precizat surse…

- Ministrul Marcel Boloș spune ca nu ar exista suficienți bani pentru aceste majorari și propune creșterea taxarii mediului de afaceri și a populației care sa aduca un impact bugetar de minim 33 mld. lei.Este scandal uriaș in coaliție pe Legea pnsiilor. Ședința de Guvern in care ar fi trebuit adoptata…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, le a prezentat, luni, deputatilor din comisiile pentru munca noul proiect al legii pensiilor, precizand ca, potrivit calendarului asumat, acesta ar urma sa fie aprobat in Guvern pe data de 9 noiembrie, iar pana la 20 noiembrie de catre Parlament.Proiectul legii…