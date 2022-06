In conturile Romaniei ar trebui sa intre 10 miliarde de euro din PNRR in cursul acestui an, dupa depunerea celei de-a doua cereri de plata de 3 miliarde de euro in cursul lunii octombrie din acest an, a declarat luni Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Acesta a spus ca in aceasta perioada este posibil ca Executivul European sa mai solicite clarificari privind jaloanele deja indeplinite.