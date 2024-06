Stiri pe aceeasi tema

- Ne-am intors Ministrul finanțelor a anunțat in exclusivitate la Antena 3 CNN cum se dau recalcularile de pensii de la 1 septembrie? Sumele sunt intre sute și chiar mii de lei pentru 3 milioane de pensionari. Sunt...

- Marcel Boloș a vorbit despre evenimentele recente la care a luat parte. Ministrul Finanțelor a ținut sa precizeze ca aceste intalniri sunt benefice pentru viitorul economic al UE. Ce decizii au fost luate și ce planuri are oficialul. Marcel Boloș, despre ultimele evenimente economice Marcel Boloș, ministrul…

- Ministerul Finanțelor a publicat o propunere de act normativ, pentru a se asigura ca investițiile in exploatarea de gaze naturale Neptun Deep se vor desfasura fara probleme, in prezent existand riscul sa apara dificultati de aplicare a TVA si a accizelor, a anuntat ministrul de resort, Marcel Bolos.…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat vineri, intr-o postare pe Facebook, finalizarea reorganizarii Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), care, potrivit acestuia, „va duce lupta antifrauda la un alt nivel”. „Am finalizat reorganizarea ANAF, care va duce lupta antifrauda la un alt…

- Premierul Marcel Ciolacu a adresat, astazi, cu prilejul Zilei Mondiale a Libertatii Presei, un mesaj jurnaliștilor. El considera ca activitatea de jurnalist, cu toate valentele sale, are in sine si un rol de formator al societatii. „Ziua Mondiala a Libertatii Presei, pe care o marcam in a treia zi din…

- Luxul se platește din toamna. Taxarea marilor averi a fost amanata pana pe 30 septembrie. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș a venit cu clarificari vis-a-vis de acest subiect, declarand ca a recurs la aceasta amanare pentru ca sistemul informational referitor la marile proprietatei sa poata permite…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a facut precizari privind viitorul sau politic. El a explicat de ce nu se poate inscrie in PNL, dezvaluind ca totul are legatura cu meseria sa. Totodata, Marcel Boloș nu și-a ascuns intenția de a face parte și din viitorul guvern, daca i se va cere. ”Am spus de nenumarate…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, susține ca a cumparat cu 500 de lei alimente din piața, suficiente pentru o saptamana și jumatate. Cu toate acestea, ramane o ”enigma” daca alimentele de baza sunt mai scumpe in Romania decat in țarile din Vest. „Am fost in piața, merg des. Prețurile sunt destul de…