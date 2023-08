Calendar ortodox 12 august 2023. Ce sfinti sunt cinstiti astazi de credinciosi

In aceasta luna, in ziua a douasprezecea, pomenirea Sfintilor Mucenici Fotie si Anichit. Acesti sfinti au trait si patimit in zilele imparatului Diocletian 304 . Sfantul Fotie era nepot al Sfantului Anichit. Si facand Diocletian in Nicomidia cuvinte… [citeste mai departe]