- La finalul ședinței de Guvern de astazi, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a luat la ochi bugetarii de lux de la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), spunand despre ASF ca nu face cinste Romaniei și situației bugetare a țarii. Marcel Boloș, ministrul Finanțelor și-a exprimat supararea și…

- Marcel Boloș a declarat la finalul ședinței de guvern, ca situația de la ASF unde sunt salarii de lux nu face cinste Romaniei și actualei situații bugetare in care se afla țara noastra. „Eu nu cred ca astfel de acțiuni ale autoritaților statului, instituțiilor publice autonome, companiilor…

- Marcel Bolos a fost intrebat, miercuri seara, dupa sedinta de Guvern, despre veniturile pe care le obtine Romania in urma masurilor fislate adoptate. ”Aceste estimari pe care le-am facut, am incercat sa fie cat mai prudente. In astfel de momente in care avem de-a face cu sustenabilitatea financiara…

- Ministrul de Finante, Marcel Bolos, recunoaște ca exista o ”ingrijorare” la nivelul Comisiei Europene ca anumite masuri de reducere a cheltuielilor publice nu vor fi implementate in totalitate, ținand cont ca 2024 va fi an electroral. ”Noi, pe langa planul de masuri fiscale, in coalitia de guvernare…

- Marcel Boloș, premierul Ciolacu si alti ministri s-au dus cu caciula in mana la Bruxelles sa ceara CE sa fie de acord cu un deficit de 5,5% anul acesta in Romania, fara sa ne sanctioneze cu blocarea banilor din PNRR.

- „Sper ca mult criticata reforma ordonanta de urgenta a austeritatii, care este pentru Romania, un reper, o rascruce. Romania se afla la o rascruce de drumuri, iar aceasta ordonanta de urgenta aduce cu sine, de asemenea, descentralizare serviciilor publice, aduce cu sine regionalizarea anumitor servicii…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a transmis – dupa intalnirea avuta cu liderii Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania – ca Guvernul trebuie „sa gestioneze cu grija resursele publice si sa asigure utilizarea lor eficienta”. „Sa oprim risipa. Guvernul Romaniei trebuie mai mult decat oricand…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca Guvernul urmeaza sa aprobe o ordonanta de urgenta privind reduceri de cheltuieli in sistemul bugetar care cuprinde 50 de masuri. Seful Executivului a avut, miercuri, o intalnire de lucru cu ministrul Finantelor, Marcel Bolos, la sediul ministerului. „Am avut o…