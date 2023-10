Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor va veni, in cel mult 30 de zile, cu un pachet de masuri pentru consolidarea capacitatii institutionale a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), a anuntat luni ministrul Finantelor, Marcel Bolos."Eu sper ca in urmatoarea perioada, inseamna in maximum 30 de zile, sa…

- Guvernul pregatește majorarea taxelor pentru exploatarea resurselor naturale, adica a redevențelor pentru companiile petroliere. Iar masurile ar urma sa aduca la buget peste doua miliarde de lei, anunța Realitatea PLUS.Ministerul Finanțelor a pus in transparența publica, miercuri seara, un proiect…

- Guvernul pregatește majorarea taxelor pentru exploatarea resurselor naturale, adica a redevențelor pentru companiile petroliere. Iar masurile ar urma sa aduca la buget peste doua miliarde de lei, anunța Realitatea PLUS.Ministerul Finanțelor a pus in transparența publica, miercuri seara, un proiect…

- Monitorizarea indicatorilor rezultați din execuția bugetara și alte date și informații gestionate de Ministerul Finanțelor la ordonatorii de credite se va realiza incepand cu data de 1 iulie 2024.Structura nou inființata, ori de cate ori constata depașiri cu peste 20% fața de costul mediu al achizițiilor…

- Avand in vedere informațiile aparute astazi in mass-media, cu privire la faptul ca inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) au „plan de sume suplimentare”, pe care sa le stabileasca firmelor aflate in control, iar cei care nu-l indeplinesc primesc note mici, precizam urmatoarele:Potrivit…

- 18.000 de salariați ai Fiscului protesteaza azi in toata țara, incepand cu orele 8,30, solidarizandu-se cu protestul de ieri de la Ministerul Finanțelor, pentru a susține revendicarile privind:- Egalizarea salariilor la nivelul maxim in plata pe fiecare funcție, grad profesional și gradație in cadrul…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Fiscala "Solidaritatea", afiliata la Blocul National Sindical, va organiza joi, 13 iulie 2023, un protest in fata Ministerului Finantelor Sindicaliștii solicitand indexarea anuala cu rata inflatiei a salariilor angajatilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare…

- Sindicalistii din administratia fiscala anunta proteste joi, 13 iulie, intre orele 13.00 si 14:00. Sindicaliștii ameninta cu greva generala daca nu se vor rezolva solicitarile lor, cea principala fiind ca salariile angajatilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) si ai Ministerului Finantelor…