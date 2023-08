Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a aprobat, in data de 30 august, proiectul de OUG prin care se prelungește valabilitatea polițelor RCA emise de Euroins. Pin votarea prelungirii acestora, polițele in cauza sunt valabile pana in data de 8 decembrie, inclusiv. Premierul Marcel Ciolacu apreciaza ca „motivul acestei modificari…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, la inceputul sedintei de Guvern de joi, 31 august, prelungirea valabilitatii politelor emise de Euroins. „O decizie importanta luata astazi este prelungirea valabilitatii politelor Euroins cu inca trei luni. Adica pana pe 8 decembrie. Motivul acestei modificari cred…

- Intrucat proprietarii de automobile nu au fost prea interesați sa denunțe polițele RCA la Euroins, companie aflata in faliment, ASF a propus prelungirea termenului cu 3 luni, iar Ministerul Finanțelor a pregatit un proiect in acest sens. Au fost inregistrate numai 63.000 cereri, deși polițele ar urma…

- Guvernul condus de Marcel Ciolacu și-a propus sa plafoneze adaosul comercial la alimentele de baza pe intreg lanțul de producție. Plafonarea ar urma sa se aplice timp de șase luni, la alimente precum painea, faina, zaharul, uleiul, ouale, lactatele, fructele, legumele și carnea proaspete. Un hypermarket…

- Planurile guvernanților pentru noi taxe pentru romani! Masurile ar trebui sa intre in vigoare in luna septembrie a acestui an. Liderii Coaliției fac noi scenarii legate de taxele platite de romani. Astazi, la ora 13:00, Ministrul de Finanțe Marcel Boloș va prezenta liderilor coaliției de guvernare…

- Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, prezinta miercuri, 12 iulie, noi simulari privind eliminarea unor facilitați fiscale și creșteri de accize. Astfel, prețul mai multor produse ar urma sa creasca din septembrie ca urmare a modificarilor privind TVA-ul.De exemplu, mancarea animalelor de companie…

- Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, a declarat, in exclusivitate la emisiunea Banii Azi de la TVR Info, ca guvernul ia in calcul scaderea TVA la alimentele de baza. Soluția ar urma sa fie discutata in coaliție.

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, afirma, dupa ce Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta care reglementeaza implementarea proiectelor de infrastructura publica de sanatate cu finantare din fonduri externe nerambursabile in cadrul Programului Sanatate 2021-2027 si din…