- Guvernul este in masura sa asigure plata diferentelor salariale pentru drepturile cuvenite si neincasate de catre personalul didactic, a declarat, joi, prim-ministrul Nicolae Ciuca, in debutul sedintei de Guvern. ‘Suntem in masura ca, astazi, sa asiguram plata diferentelor salariale pentru drepturile…

- CARAȘ-SEVERIN – Deputatul carașean Dumitru Rujan a explicat masurile din pachetul adoptat de Guvern și care sunt implicațiile acestora inclusiv in județul nostru! „«Sprijin pentru Romania» este un pachet de masuri economico-sociale prin care Guvernul sprijina mediul de afaceri, protejeaza locurile de…

- Proiectul de act normativ a fost pus, astazi, in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Finantelor. Masura este menita sa protejeze populatia in fata tendintelor inflationiste sau speculative, subliniaza ministrul Finantelor, Adrian Caciu: Impreuna cu Autoritatea de Supraveghere Financiara si in…

- „Azi vom adopta o serie de decizii pentru sprijinirea mediului de afaceri din Romania. Vom accesa instrumentele financiare și granturile pentru sectoarele afectate și vom implementa scheme de ajutor de stat pentru investiții noi și garanții pentru credite. Vom crea cadrul legal pentru plata contractelor…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat miercuri ca Guvernul va adopta cadrul legal pentru plata contractelor de finanțare in valoare de peste o jumatate de miliard de lei pentru ultimii 2885 de beneficiari eligibili ai Masurii 2 granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor. Ciuca a mai spus ca s-a…

- Fermierii pot depune cererile de plata pentru Masura privind bunastarea animalelor, porcine si pasari, in perioada 15 - 28 februarie 2022, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Cererea de plata poate fi completata online cu posibilitatea de a fi semnata electronic, potrivit…

- Marcel Bolos a declarat, marti seara, la Antena 3, ca renegocierea PNRR nu este un subiect simplu. ”Renegocierea PNRR nu este un subiect foarte simplu. Daca ne uitam la prevederile Comisiei Europene spune ca statul membru poate renegocia PNRR, daca are motive obiective sa faca acest lucru. (…) Poate…

- Dupa ce industria HoReCa a fost una dintre cele mai afectate in pandemie, deși turismul este o sursa buna de atras bani la buget, premierul cauta soluții atat pentru antreprenori, cat și pentru turism. Masuri luate pentru salvarea HoReCa Premierul a anunțat ca una dintre primele masuri luate este aceea…