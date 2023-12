”Avem bugetul pentru anul 2024. O tema care a tinut agenda zilele acestea, cum de altfel este si firesc. Au fost dezbateri numeroase, care sunt un plus. Pentru ca in orice proces complex, cum este cel de elaborare a bugetului care afecteaza fiecare cetatean din tara aceasta, diversitatea de opinii este esentiala pentru a atinge solutii mai complete si echitabile”, scrie ministrul pe Facebook. Marcel Bolos arata ca ”anul 2023 a pus bazele unei preocupari adanci pentru reducerea risipei banului public si pentru o mai buna colectare a veniturilor”. ”Aceasta tendinta va continua si in 2024”, adauga…