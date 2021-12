Stiri pe aceeasi tema

- Boloș va avea calitatea de consilier onorific al premierului in domeniul finanțelor, bugetului și al fondurilor europene. Activitatea acestuia va fi neremunerata.Marcel Bolos a detinut portofoliul de ministru al Fondurilor Europene in Guvernul condus de Ludovic Orban. A mai fost secretar de stat la…

- Premierul Nicolae Ciuca i-a acordat calitatea de consilier onorific fostului ministru liberal Marcel Boloș (53 de ani), decizia fiind publicata, marți seara, in Monitorul Oficial. Boloș va avea calitatea de consilier onorific al premierului in domeniul finanțelor, bugetului și al fondurilor…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, afirma ca in pofida "efortul urias" din punct de vedere financiar facut de statul roman prin implementarea programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, in Romania numarul masinilor vechi nou inmatriculate este mai mare decat cel al autoturismelor noi. El aminteste ca, la…

- Romania va primi in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei 14,2 miliarde de euro sub forma de granturi, iar prima tranșa din prefinanțarea aferenta PNRR , de circa 1,8 miliarde euro, urmeaza sa fie virata Romaniei joi de Comisia Europeana, informeaza surse G4media. Cele 1,8…

- N. Ciuca: Agenda guvernului se va plia pe respectarea termenelor din PNRR Nicolae Ciuca. Foto: Guvernul României Dupa doua luni de criza politica, România are un nou guvern care are la aceasta ora o prima ședința la Palatul Victoria. În prima parte a zilei, guvernul PSD-PNL-UDMR…

- Vicepresedintele PSD Radu Moldovan, care conduce organizatia judeteana Bistrita-Nasaud a partidului, a declarat, miercuri, ca noul prim-ministru si liderii partidelor care compun actuala coalitie de guvernare vor purta discutii cu Comisia Europeana despre "optimizarea" Programului National de Redresare…

- "Abordarea crizei energetice se va realiza prin implementarea de masuri eficiente pe termen scurt, mediu si lung, care vizeaza atat schimbarea paradigmei consumului gospodariilor, precum si identificarea de masuri complementare la plafonarea temporara a pretului energiei, compensarea facturilor la energie…

- Fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, a remarcat ca Rares Bogdan s-a bagat printre ministrii care s-au pozat, la sediul Guvernului, cu sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Alexandru atrage atentia ca lucrurile nu sunt inca foarte clare in legatura cu PNRR. „De ce nu ar fi spus clar,…