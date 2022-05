Marcel Boloș critica modul in care a fost conceput PNRR-ul Romaniei și spune ca se uita cu invidie la cel al Italiei, care deja a ajuns la o implementare de 10 la suta, in timp ce Romania este inca in stadiul de implementare a procedurilor. Ministrul a spus vineri seara, la Digi24, ca unele obiective din PNRR puteau fi cuprinse in alte categorii de politici, care sa atraga separat alte tipuri de fonduri europene. El susține ca prin PNRR se putea obține, totuși, finanțare pentru un sistem de irigații in agricultura, idee care a fost respinsa la vremea respectiva de Comisia Europeana.