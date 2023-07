Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a aratat, miercuri seara, dupa o discutie cu reprezentanti ai Consiliului Fiscal din Romania, ca orice decizie ce va fi luata va trebui sa respecte echitatea fiscala, progresul si respectul fata de banii romanilor. Bolos a precizat ca o problema de securitate economica,…

- Președintele Senatului și al PNL, Nicolae Ciuca, a anunțat, la mijlocul zilei de luni, 3 iulie 2023, ca toate sursele care ar putea aduce un venit suplimentar la buget au fost analizate și ca facilitațile fiscale trebuie eliminate pana in anul 2026. Ciuca a facut acest anunț dupa o ședința a liderilor…

- „In aceasta perioada plina de provocari pe plan international, cresterea gradului de rezilienta a Romaniei in fata oricaror dificultati este prioritatea zero pentru noi. Am avut astazi o intalnire cu prim-ministrul Marcel Ciolacu, vicepremierul Marian Neacsu, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene,…

- Fostul și actualul premier, Nicolae Ciuca (PNL) și Marcel Ciolacu (PSD), au discutat, vineri, la Guvern, despre deductibilitați fiscale și rectificarea bugetara,”Am avut astazi o intalnire cu prim-ministrul Marcel Ciolacu, vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene,…

- Din 15 iunie, o noua transa de 250 de lei va fi incarcata pe cardurile nevoiasilor pentru alimente si mese calde. Aastfel ca se vor transfera 600 milioane de lei catre toti cei 2,4 milioane de beneficiari eligibili, a anuntat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. „Am primit…

- Marcel Boloș, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, a anunțat majorarea cu 50% a ajutoarelor de stat primite de milioane de romani. Pe langa voucherele educaționale de 500 de lei pentru elevi, este vorba și de sprijinul in valoare de 2.000 lei acordat mamelor care au nou-nascuți. Astfel,…

- Cunoastem executia bugetara pe T1 din 2023 (publicata, cu dibacie, vineri inainte de 1 mai) – lipsesc, da, nu doar 20 de miliarde, ci si aderenta la programul de dezvoltare neindoielnica pe care l-ar presupune implementarea PNRR. Dar executia arata si altceva: adancirea Romaniei in paradigma inechitatii…