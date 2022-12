Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de incalțaminte Clujana a intrat oficial in faliment, dupa mai bine de 100 de ani pe piața din Romania și strainatate, conform unui raport publicat la Bursa de Valori București. „Adunarea generala extraordinara a actionarilor (...), cu votul pentru al actionarului majoritar prezent,…

- ”Programul Dezvoltare Durabila beneficiaza de o alocare totala de 5.254.203.319 euro si va crea premisele pentru realizarea coeziunii sociale, economice si teritoriale prin sprijinirea unei economii cu emisii scazute de gaze cu efect de sera, astfel incat sa se atinga neutralitatea climatica pana in…

- „Nu minte nimeni. Eu am vorbit despre un raport al Bancii Mondiale. Este o stare de fapt care se regaseste in fiecare dintre tarile UE. Deci nu este vorba de a minti pe cineva. Am citit informatia respectiva. E vorba despre un raspuns pe care cineva de la CE l-a dat. Nu se pune problema in acest moment…

- Firma Holisun din Baia Mare a obținut o finanțare nerambursabila de 100.000 de euro de la Comisia Europeana (CE) pentru un proiect de facilitare a interacțiunii digitale dintre cetațeni și administrațiile publice din Romania cu ajutorul unui robot inteligent. Finanțarea a fost alocata prin prin proiectul…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a vorbit miercuri, 26 octombrie, cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre aderarea Romaniei la Schengen, despre stadiul indeplinirii recomandarilor in cadrul MCV și despre implementarea PNRR, a informat Guvernul Romaniei.„Guvernul Romaniei apreciaza…

- „In numele Guvernului Romaniei si al cetatenilor romani va urez bun-venit la Alba-Iulia, simbol al unitatii romanilor, dar si dovada vie a succesului utilizarii banilor europeni. Suntem recunoscatori pentru cooperarea solida intre Comisia Europeana si autoritatile nationale in procesul de planificare…

- Acordul de Parteneriat 2021-2027 dintre Comisia Europeana si Romania a fost semnat, miercuri, la Alba Iulia, de comisarul european pentru Coeziune si Reforme, Elisa Ferreira, prim-ministrul Nicolae Ciuca si ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos.