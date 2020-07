Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a afirmat joi ca peste 70% din reteaua de cale ferata are termenul depasit pentru reparatii capitale, fiind peste o mie de poduri si podete in aceasta situatie, din aceasta cauza, se merge incet, fiind impuse restrictii. Ministrul fondurilor Europene, Marcel Bolos, a anuntat…

- ”Avem aprobarea pentru trenurile de lucru pentru CFR Infrastructura. In urma achizitionarii acestora se are in vedere ca ritmicitatea lucrarilor de reabilitare pentru linia de cale ferata sa fie simtitor schimbata si sa aducem un plus valoare”, a anuntat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ministrul…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a declarat joi ca a fost aprobat de catre Comisia Europeana racordul la reteaua de gaze naturale in localitatile in care nu exista distributii de gaze.

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a declarat joi ca a fost aprobat de catre Comisia Europeana racordul la reteaua de gaze naturale in localitatile in care nu exista distributii de gaze. "Incepand de ieri avem aprobarea oficiala a Comisiei Europene pentru racordul la reteaua de gaze naturale,…

- ”Pot sa va informez ca de ieri avem aprobarea oficiala a Comisiei Europene pentru racordul la reteaua de distributie a gazelor naturale. Avem Decizia 4460/ 7.7. 2020, care ne-a fost comunicata. Romania incepand de ieri poate sa deruleze programul national de racordare a reteaua de distributie a gazelor…

- Romania va avea la dispozitie inca 1,5 miliarde euro din facilitatea de finantare REACT-EU, a anuntat joi ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, la inceputul sedintei de Guvern, noteaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, MFE a trimis deja un punct de vedere pe marginea…

- Serviciul public de sanatate al Romaniei va beneficia de 4,5 miliarde de euro din partea Comisiei Europene (CE) in perioada de programare 2021-2027, o suma absolut impresionanta care a fost agreata de principiu, a declarat, miercuri, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos. "Pentru…

- Comisia Europeana a promis ca nu va face economii și va mobiliza toate fondurile disponibile pentru a ajuta statele membre sa reduca impactul social și economic al epidemiei de coronavirus. Astfel, potrivit euractiv.ro, Comisia Europeana a anunțat in urma cu cateva saptamani Inițiativa pentru investiții…