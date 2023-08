Marcel Boloș, atac la „șefii de bani” publici. Sunt mult prea mulți Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, spune ca Romania se afla la o rascruce de drumuri și trebuie sa ia masuri radicale, cum ar fi reducerea cheltuielilor bugetare pentru a nu pierde fondurile europene. In primul rand, trebuie sa avem mai puțini „șefi la bani”. In fapt, este vorba de un atac direct la cei 16.000 de ordonatori de credite din Romania „Trebuie sa evitam acest risc care planeaza asupra noastra de suspendare a fondurilor europene pentru ca fara ele Romania ar fi intr-o deriva totala și nu vreau sa ma gandesc ce ar insemna Romania fara fondurile europene. Sper de asemenea ca mult criticata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

