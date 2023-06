Marcel Boloș anunță prima rectificare bugetară din acest an Ministrul Finantelor Marcel Bolos a afirmat ca in luna august ar putea sa fie facuta rectificarea bugetara si a adaugat ca este in lucru un plan de masuri pentru a avea incasari suplimentare la buget. „Luna in care am putea avea aceasta rectificare bugetara este luna august, deci e luna in care trebuie sa avem rectificarea bugetara pentru ca si masurile care o preced sa-si poata produce efectele cel putin cu data de 1 septembrie. E limpede ca avem nevoie de acest plan de masuri fiscal-bugetare si urmeaza sa le prezentam in curand. Ele sunt analizate la nivelul Ministerului de Finante, continuam… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

