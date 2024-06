Marcel Boloș anunță posibila amânare cu 6 luni a termenului din RO e-TVA (Presă) Ministrul Finanțelor Marcel Boloș a declarat ca e posibil sa amane termenele din RO e-TVA cu 6 luni, pana in ianuarie 2025, potrivit publicațiilor Economedia și G4Media. Vineri este ultima ședința a executivului in care guvernul poate da ordonanța de urgența. Decizia va fi luata dupa consultari cu mediul de afaceri. Mai multe asociații profesionale […] The post Marcel Boloș anunța posibila amanare cu 6 luni a termenului din RO e-TVA (Presa) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

