Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, afirma, dupa ce Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta care reglementeaza implementarea proiectelor de infrastructura publica de sanatate cu finantare din fonduri externe nerambursabile in cadrul Programului Sanatate 2021-2027 si din…

- ”Desi suna brutal, realitatea este ca transformarea sistemului de sanatate romanesc se produce lent, discontinuu si fragmentat, iar asta ne pune in situatia de a fi printre statele UE cu cel mai mare numar al deceselor care ar fi putut fi evitate. Cand am venit in MIPE infrastructura spitaliceasca nu…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, o ordonanta de urgenta care reglementeaza masurile necesare implementarii proiectelor de infrastructura publica de sanatate cu finantare din fonduri externe nerambursabile in cadrul Programului Sanatate 2021-2027 si din imprumuturi contractate cu Institutiile Financiare…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, afirma, dupa ce Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta care reglementeaza implementarea proiectelor de infrastructura publica de sanatate cu finantare din fonduri externe nerambursabile in cadrul Programului Sanatate 2021-2027 si din imprumuturi…

- Potrivit comunicatului de presa al Executivului, memorandumul vizeaza accelerarea proceselor si crearea premiselor pentru: „- avizarea si adoptarea ordonantei de urgenta privind unele masuri pentru implementarea proiectelor de infrastructura publica de sanatate cu finantare din fonduri alocate in cadrul…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a afirmat, marti seara, la Digi24, ca se va decide in Coalitie cum va arata Guvernul dupa rotația guvernamentala. In ceea ce priveste MIPE, Bolos a precizat ca, potrivit protocolului semnat, ar urma sa revina PSD, dar „depinde cum se vor…

- Romania trebuie sa ceara Comisiei Europene reducerea țintelor din PNRR pentru proiectele de infrastructura. Declarația a fost facuta de ministrul Proiectelor Europene, Marcel Boloș, in fața deputaților din Comisia de Afaceri Europene.

- Peste 3.000 MW proiecte de energie solara se vor instala in Romania pana la finalul anului 2025, arata estimarile REI, grup de companii specializate in atragerea de fonduri europene și ajutoare de stat, cu proiecte semnificative depuse in ultimul an pe schemele dedicate creșterii eficienței energetice.…