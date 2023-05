Stiri pe aceeasi tema

- Cadrul pentru continuarea proiectelor in programele cu finantare din fonduri europene 2021-2027 a fost agreat cu Comisia Europeana, a anunțat, pe pagina sa de Facebok, ministrul Investitiilor si Fondurilor Europene.

- Eurodeputatii au ridicat in Parlamentul European problemele create de afluxurile de cereale din Ucraina si au cerut noi masuri din partea Comisiei Europene, mai multi europarlamentari romani criticand reactia lenta a comisarului european pentru agricultura, Janusz Wojciechovski, in timp ce compatriotii…

- UBS a fost de acord sa cumpere Credit Suisse, banca concurenta din Zurich, pentru 3 miliarde de franci elvetieni (3,3 miliarde de dolari), intr-o tranzactie conceputa de guvernul elvetian, banca centrala si autoritatea de reglementare a pietei pentru a evita colapsul sistemului financiar al tarii. Insa…

- Guvernul nu pare afectat ca țara noastra va pierde 2,1 miliarde de euro pentru ca nu a reușit sa taie pensiile speciale. Deși Opoziția a venit cu numeroase propuneri, dar și Marcel Ciolacu a spus ca nu este de acord cu veniturile mai mari decat contribuții, se pare ca lucrurile era cunoscute, respectiv…

- Republica Moldova spera ca pana la sfarsitul acestui an sa semneze inceperea negocierilor de aderare la UE, pe masura ce se grabeste sa implementeze reformele cerute de Bruxelles, a declarat miercuri, 29 martie, ministrul moldovean de externe, Nicu Popescu, pentru Reuters.Reformarea sistemului de justitie…

- Reconstrucția și redresarea Ucrainei se ridica la 411 miliarde de dolari (383 de miliarde de euro), releva o evaluare comuna a Guvernului de la Kiev, Grupului Bancii Mondiale, Comisiei Europene și Națiunilor Unite. Conform unui comunicat al executivului european, estimarea acopera perioada cuprinsa…

- Președintele PMP susține ca oficialii Comisiei Europene recunosc ca decizia din 8 decembrie, referitoare la aderarea Romaniei la Schengen, este incorecta și regretabila. Tomac a publicat raspunsul pe care l-a primit din partea oficialilor de la Bruxelles la scrisoare adresata referitoare la Schengen

- Coaliția a trecut la foc automat de Senat un proiect de amendare a Legii avertizorilor de integritate, pentru a corespunde cerințelor Comisiei Europene in vederea deblocarii cererii de plata numarul 2 (in valoare de 3,2 miliarde euro), aflata in prezent la Bruxelles, in evaluare.