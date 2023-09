Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat luni ca nu se vor impozita titlurile de stat si a marturist ca la un moment dat s-a pus in discutie ca masura de ultim moment.Intrebat in emisiunea Proiect de tara: Romania, de la Prima News, despre impozitarea titlurilor de stat, ministrul Finantelor…

- Ministrul Finantelor a declarat in emisiunea Proiect de tara: Romania, de la Prima News, ca nu va creste cota de TVA prin planul de masuri fiscale pregatit de Executiv. ”Nu va creste. (..) Acest plan pe care il critica toata lumea tine in viata aceste mari avantaje ale sistemului fiscal, 19% TVA si…

- Ministrul Finantelor a declarat, in emisiunea Proiect de tara: Romania, de la Prima News, daca banii din PNRR pentru spitale sunt pierduti, ”Daca ne referim la termenul efectiv de implementare a acestor proiecte, adica putem realiza cele 26 de spitale pana in 31 august 2026? Suntem totusi in 2023.…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat luni ca ANAF se va reorganiza, iar acest plan in curand va fi aprobat la propunerea Ministerului de Finante in Guvernul Romaniei si vor intra pe o traiectorie normala. Ministrul a mai spus ca, desi avem bani alocati de la Comisia Europeana pentru ca digitalizarea…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a transmis ca liderii de la Bruxelles au dat un mesaj despre necesitatea continuarii discutiilor privind reforma fiscala din PNRR, completata de masurile fiscale anunțate deja de Guvernul condus de premierul Marcel Ciolacu. Boloș a amintit și de necesitatea reformelor…

- Guvernul Romaniei incearca sa convinga Comisia Europeana sa accepte un deficit bugetar mai mare. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, pledeaza pentru creșterea de la 4,4% din PIB, ținta deja asumata, la 5,5%, motivand ca Romania a avut cheltuieli mari și neprevazute in urma razboiului din Ucraina. Daca…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, afirma ca pachetul de masuri fiscal-bugetare aflat in analiza pentru consolidarea bugetului de stat trebuie sa aduca inca din 2023 o economie la buget de aproximativ 12 miliarde de lei, iar din sedinta cu premierul Marcel Ciolacu si echipa de experti a ministerului…