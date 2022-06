„Avem 3,7 miliarde euro pe care i-am incasat din prefinantare, am depus cererea de plata cu ajutorul colegilor si al ministerelor de linie si cu sprijinul direct al domnului prim ministru care s-a implicat in mod direct in acest demers, avem depusa cererea de plata numarul unu de 3 miliarde de euro si mai avem realizabil in cursul acestui an, in luna octombrie 2022, inca 3 miliarde de euro de incasat, deci socotiti sunt 10 miliarde de euro, acestia sunt bani pe care ii avem la dispozitie din Planul National de Redresare si Rezilienta. 50 de miliarde de lei, deci e o suma uriasa pentru a porni…