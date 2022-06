Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul este in grafic cu actiunile pentru ca Romania sa beneficieze de 10 miliarde de euro din PNRR in 2022, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca. Premierul a prezidat, luni, reuniunea Comitetului de monitorizare a Planului National de Redresare si Rezilienta, care, potrivit unui comunicat al Executivului,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a transmis, luni, la finalul reuniunii Comitetului pentru implementarea Planului National de Redresare si Rezilienta care a avut loc la Palatul Victoria, ca urmatoarea cerere de plata urmeaza sa fie depusa in cursul lunii octombrie a acestui…

- Ministrul PNL al Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat duminica, 5 mai la Prima TV, ca il felicita pe ministrul PSD al Muncii, Marius Budai, pentru initiativa de a cere renegocierea la Comisia Europeana a procentului de 9,4% din PIB alocat pensiilor in PNRR. „Chiar il felicit pentru aceasta…

- „Chiar il felicit pentru aceasta initiativa pe care o are, indrazneata, si il sustin. E o perioada in care aceste masuri care te impiedica sa vii in ajutorul oamenilor nu prea stau in picioare. Sa nu uitam ca atunci cand s-a negociat Planul National de Redresare si Rezilienta, Uniunea Europeana avea…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a anunțat marți, 31 mai, ca a fost trimisa la Comisia Europeana prima cerere de plata din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, in valoare de aproximativ 3 miliarde de euro. 2,03 miliarde euro reprezinta sprijin financiar nerambursabil,…

- Comisarul european a adaugat ca stabilirea unui nou plafon ar putea avea loc dupa finalizarea analizei realizate de Banca Mondiala, in baza contractului de asistenta tehnica pentru implementarea reformei cu sistemul public de pensii din Romania, arata un comunicat de presa al PSD. In intalnirea cu…