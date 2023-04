Stiri pe aceeasi tema

- „Reforma pensiilor speciale, ori se face, ori nu se face. Daca nu se face, sigur, pierdem banii, pana la un miliard patru sute. Deci, dupa ultima discutie cu Comisia Europeana, exista o modalitate de determinare a platilor partiale care presupune ca se inmulteste valoarea jalonului cu reforma – in cazul…

- „Am spus si spun si acum, sunt doua variante: ori varianta in care salariile de incadrare se ajusteaza - si este limpede ca aproape este imposibil sa se taie din salarii - si a doua varianta este de reducere a numarului de personal. Nu trebuie sa ne ascundem. Sunt cele doua variante si e un volum de…

- Ana Beatrice (www.b1tv.ro) Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a anunțat ca romanii care beneficiaza de programul „Sprijin pentru Romania” vor primi in avans plata aferenta lunii aprilie chiar inainte de Paște, mai precis in Saptamana Mare. Cei 640 de lei sunt realizați din…

- Comisia Europeana critica reforma pensiilor speciale. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a explicat ce se va intampla cu acestea și cum poate pierde Romania miliarde de euro de la UE.

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, anunța un nou pachet de vouchere și ajutoare pentru romanii vulnerabili. Acesta subliniaza ca noul pachet va cuprinde mai multe tipuri de vouchere care vor fi distribuite varstnicilor, copiilor, persoanelor cu dizabilitați și familiilor…

- Cardurile pentru energie care se vor distribui incepand cu 1 februarie vor fi alocate pe locul de consum, indiferent cati beneficiari locuiesc intr-o gospodarie. Precizarile au fost facute de Marcel Bolos, ministrul fondurilor europene, invitat la Tema Zilei, pe TVR Info. Cardul primit ca ajutor de…

- De la 1 ianuarie a fost anunțata implementarea unui nou program social pentru anumite categorii de romani. In acest caz, vorbim de cardurile de energie emise pentru romanii cu venituri mici și in imposibilitatea de a-și onora plata facturilor. Numai ca au aparut probleme de ordin logistic, spune Marcel…

- Anul acesta guvernanții trebuie sa indeolplineasca multe puncte din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). In caz contrar, Romania risca sa piarda 6 miliarde de euro din banii europeni.Romania urmeaza sa faca in acest an doua cereri de plata in cadrul PNRR, una in martie, de 3 miliarde euro…