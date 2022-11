Marcel Bolos a explicat, sambata, la Antena 3, ca mecanismul a fost gandit prin Posta Romana. ”Am gandit acest mecanism prin Posta Romana pentru ca avem in vedere toate formele de consum energetic. Avem doua transe de 700 de lei, de doua ori pe an. Avem in vedere sezonul rece, respectiv sezonul care incepe in octombrie – noiembrie si continua pana in luna martie-aprilie. Prima transa in februarie, a doua in septembrie (…). Platile se pot face incepand cu luna martie si trebuie sa tinem cont ca facturile vin si cu doua luni decalare, fata de momentul la care am avut consumul. S-ar putea ca in…