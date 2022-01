Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, este de parere ca o lege privind introducerea certificatului verde este tardiva in acest moment.Intrebat, miercuri, la Palatul Parlamentului, daca certificatul verde este un proiect pe care coalitia de guvernare l-a abandonat, Ciolacu a spus: "Nu a zis nimeni acest lucru. Nu s-a discutat (in ultima sedinta a coalitiei - n.r.), am avut discutii numai pe energie. (...) Cred ca am dat zeci de explicatii in ceea ce priveste certificatul verde atat eu, cat si colegii mei, cat si coalitia, cat si ministrul. Este tardiva o lege cu certificatul verde in acest moment.…