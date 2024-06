Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Romaniei s-a calificat in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, din postura de castigatoare a Grupei E, dupa 1-1 (1-1) cu Slovacia, miercuri seara, pe Frankfurt Arena.

- CARAȘ-SEVERIN – Naționala a terminat la egalitate, 1-1 cu Slovacia, și a incheiat grupa E pe primul loc, cu 4 puncte. In celalalt meci al grupei, Belgia-Ucraina a fost 0-0, iar ucrainenii au fost eliminați! Slovacii ne-au condus cu 1-0, dar baieții lui Edi Iordanescu au luptat eroic și au egalat prin…

- Romania a asigurat locul in optimile de finala ale Campionatului European din 2024, incheind pe primul loc in grupa sa, dupa un meci tensionat cu Slovacia, incheiat cu scorul de 1-1. Echipa naționala a lui Edi Iordanescu a avut nevoie de un gol marcat de Razvan Marin pentru a raspunde deschiderii de…

- Președintele Klaus Iohannis i-a felicitat pe jucatorii echipei de fotbal a Romaniei, dupa meciul intens de miercuri seara de la Frankfurt, unde naționala Romaniei a remizat cu Slovacia, 1-1, și s-a calificat in „optimi”.„Felicitari echipei naționale de fotbal pentru calificarea in optimile de finala…

- Cu cine ar putea juca Romania in optimi, dupa ce a caștigat Grupa E. Variantele Romania s-a calificat in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal – EURO 2024, gazduit de Germania, din postura de castigatoare a Grupei E, dupa 1-1 cu Slovacia, miercuri seara, pe Frankfurt Arena. Naționala…

- Slovacia - Romania, ultimul meci al „Tricolorilor” in Grupa E la EURO 2024, este programat astazi, 26 iunie, de la ora 19:00, la Frankfurt. Partida este decisiva pentru calificarea in optimile Campionatului European de Fotbal.

- Selectionerul Romaniei, Edward Iordanescu, a declarat, sambata, dupa infrangerea in fata Belgiei, cu scorul de 0-2, la EURO 2024, ca Grupa E este una nebuna. El s-a aratat increzator ca tricolorii se vor califica in optimile Campionatului European . „E o grupa nebuna! Slovacia a batut Belgia, noi am…

- In al doilea meci pe care il sustine in grupa E a Campionatului European de fotbal din Germania, Romania intalneste astazi, 22 iunie 2024, Belgia.Partida se joaca, de la ora 22.00, la Koln.Meciul poate fi decisiv in ce priveste iesirea din grupa a tricolorilor si calificarea astfel in optimi.Inaintea…