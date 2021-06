,,Direcția Servicii Publice Locale- Sector Parcari aduce la cunoștința locuitorilor municipiului Carei ca, in data de 09.06.2021, intre orele 8.00-15.00, se va restricționa traficul pentru a se efectua marcaje rutiere, in Cartierul Mihai Viteazul I, pe urmatoarele strazi: -str. Mihai Viteazu, in dreptul blocurilor nr:1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; -str. Corneliu Coposu, in dreptul blocurilor nr: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; -str. Bujorului, in dreptul blocurilor nr:1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; -str. Regele Ferdinand, in dreptul blocurilor nr: 1; 2;…