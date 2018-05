Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT din Timisoara si politistii de frontiera fac cercetari intr-un dosar de constituire a unui grup infractional organizat si trafic de migranti, iar 22 de persoane sunt cercetate in acest caz, din care 12 vor fi duse in instanta cu propunere de arestare preventiva. Conform anchetatorilor,…

- A venit in Timișoara pentru ca aici s-a simțit mereu bine, așa ca a plecat de la țara, din Bocsig, sa iși faca un rost in capitala Banatului. Vorbim despre primarul Timișoarei, care iși amintește cum a fost nevoit sa-și cumpere tot ce-i trebuie pentru a sta „in gazda”, singur, intr-un oraș…

- Mai este puțin și se implinesc patru ani de cand reprezentanții primariei se laudau cu o achiziție inedita, doua minibuze electrice cumparate cu 30.000 de euro, prin grija fostului city manager Sorin Dragoi. Au fost prezentate publicului in 1 august 2014, cand primarul Nicolae Robu anunța ca vor…

- Semafoarele din capitala Banatului si pagina primarului Nicolae Robu. Sunt principalele tinte ale unor atacuri cibernetice fara precedent in Romania – asta putem deduce din explicatiile publice oferite recent de edilul-sef Nicolae Robu. Acum aproape o saptamana, cand 80% din semafoarele din Timisoara…

- Situație fara precendent la Timișoara, dupa ce majoritatea semafoarelor din oraș au picat, creand un adevarat haos in trafic. De vina ar fi mai multe pene de curent, dar autoritațile nu exclud nici un atac cibernetic, deși au investit peste 6 milioane de euro, majoritatea banilor de la Uniunea Europeana,…

- Pregatirile in Piata Ovidiu din Constanta sunt in toi pentru realizarea filmarilor din cadrul serialului The Romanoffs. In piata Ovidiu se pregatesc decorurile pentru ca scenele filmate sa fie intocmai cu scenariul productiei. Muncitorii amplaseaza de zor decor cu zapada articiala, dar si magazine cu…

- Protestele presei din Timișoara la adresa primarului Nicolae Robu au continuat ieri cu o noua acțiune. Adunați in sala de consiliu a primariei, jurnaliștii de la toate publicațiile din Timișoara, oras-...

- De parca n-ar fi destul ca in Timișoara se circula greu din cauza zapezii de care drumarii s-au atins doar pe ici, pe colo, in trafic mai sunt și șoferi inconștienți. The post Inconștiența in trafic, la Timisoara (foto) appeared first on Renasterea banateana .