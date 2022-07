Stiri pe aceeasi tema

- Ford Puma, primul autoturism electric fabricat in Romania, va intra in producție din 2024. Anunțul premierului Ciuca Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti, ca transferul fabricii Ford Craiova catre Ford Otosan vizeaza in principal producerea de alte patru noi tipuri de autovehicule, iar din 2024…

- Reducerea livrarilor de gaz din Rusia incepe sa se resimta in majoritatea tarilor europene. Germania, care era dependenta in proporție de peste 35 la suta de gazul rusesc, se vede nevoita sa reduca producția industriala.

- Directorul executiv al Deutsche Bank AG a avertizat ca economia globala s-ar putea indrepta catre o recesiune, pe masura ce bancile centrale iși intensifica eforturile de a reduce inflația.Christian Sewing, reputatul bancher german care a facut previziunea, se alatura unui "cor" tot mai numeros…

- Reducerea livrarilor de gaz rusesc catre Europa prin conducta Nord Stream, decisa recent de Moscova, reprezinta „un atac” care urmareste „semanarea haosului pe piata europeana a energiei”, a spus ministrul german al Economiei, Robert Habeck, citat de digi24.r o .

- 80% dintre directorii financiari din Europa de Est considera creșterea investițiilor in automatizare și digitalizare drept o oportunitate de top pentru a ieși din impasul creat de pandemia Covid-19; Cele mai adoptate tehnologii sunt Smart Dashboards (peste 70% dintre companii), Advanced Analytics (peste…

- Prețul gazelor naturale in Europa a crescut brusc dupa ce Rusia a oprit livrarile catre Polonia și Bulgaria, accentuand astfel și mai mult tensiunile in regiune, ceea ce reprezinta o amenințare la adresa securitații energetice a continentului și semnaleaza faptul ca Moscova este dispusa sa reduca și…

- Razboi in Ucraina, ziua a 63-a. Vladimir Putin spune ca spera la o solutie diplomatica, dar bombardamentele continua. Noua strategie a rusilor vizeaza rutele pe care vine armamentul din Occident. Perspectiva ca Europa sa nu mai primeasca gaze rusesti ince

- Razboiul din Ucraina a determinat capitalele europene sa expulzeze circa 400 de functionari ai ambasadelor ruse, banuiti de spionaj, cea mai mare operatiune de acest gen din istoria serviciilor secrete. Pana vineri, dintre toate statele membre UE, doar Malta, Cipru si Ungaria nu au expulzat niciun diplomat…